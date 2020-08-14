Arkadaşlık ve iyileşmenin öyküsü

14 Ağustos 2020 Cuma, 23:42





“Bütün evin köpek kokuyor, diyor ziyarete gelen birisi. İcabına bakacağımı söylüyorum. Bunu da o kişiyi bir daha asla davet etmeyerek yapıyorum.”

Kitaptan

Sigrid Nunez’in romanı Dost’un isimsiz kadın anlatıcısı, aynı zamanda hocası da olan en samimi erkek arkadaşının beklenmedik bir şekilde intihar etmesiyle acılı bir yas sürecine girer ve arkadaşının kısa süre önce sahiplendiği Danua cinsi yaşlı köpeğini de evine almak zorunda kalır. Üstelik kirada oturduğu dairede sözleşme gereği köpek bakamayacağını yıllar önce kabul etmiştir.

Birlikte yas tutarken birbirini tanımaya da çalışan bu iki canlının öyküsü Dost. Genelde hayvan insan, özeldeyse köpek-insan ilişkilerini ele alan, bu ilişkilerin edebiyat ve kültürdeki temsillerini, yazarlığa ve edebiyat camiasına içkin çatışmalarla bir arada irdeleyen, buruk ve dokunaklı bir roman.

Hem bir aşk hikâyesi hem bir delilik öyküsü hem de bir iyileşme... Arkadaşlık, iyileşme ve insanlarla köpekler arasındaki bağlar üzerine zarif bir anlatı.

Dost / Sigrid Nunez / Çeviren: Ayça Sabuncuoğlu / Kafka Kitap / 192 s.



