Arkeologlar 5 bin yıllık parmak izi keşfetti
İskoçya'nın kuzeyindeki Orkney Adaları'nda 5 bin yıllık parmak izi bulundu. İzin, parmağını ıslak kile bastıran bir çömlekçiye ait olduğu ifade edildi.
Britanyalı arkeologlar İskoçya'nın kuzeyindeki Orkney
Adaları'nda 5 bin yıllık parmak izi keşfetti.
Bu eski parmak izinin, Cilalı Taş Devri'nde (Neolitik Devir)
yaşayan ve kaplarını hazırlarken parmağını ıslak kile bastıran bir çömlekçiye
ait olduğu ifade edildi.
Keşif, Neolitik Orkney Dünya Mirası Alanı'nda yer alan,
Brodgar Burnu (Ness of Brodgar) isimli ünlü bir kazı alanında yapıldı. Bu
alanda tarih öncesinden kalma büyük bir çanak çömlek koleksiyonu yer alıyor.
Seramik uzmanı Roy Towers, kilden yapılma bir çömlek parçası
üzerindeki izi ilk olarak 2016'da fark etmiş ve not etmişti.
Bu izin ayrıntılarını ortaya çıkarmak isteyen arkeologlar,
yeni çalışmada parmak izini ortaya çıkarmak için Yansıtıcı Dönüşüm Görüntüleme
(RTI) diye bilinen özel bir görüntüleme teknolojisini kullandı.
Bu teknoloji, incelenen malzemenin farklı ışık kaynaklarında
fotoğraflanmasını ve daha sonra bu fotoğrafların bilgisayar yazılımı
aracılığıyla birleştirilmesini içeriyor.
Bu yöntemle oluşturulan görüntüler, normal incelemeler
sırasında genellikle görülemeyen ayrıntıları ortaya çıkarıyor.
Arkeolog Jan Blatchford'un liderlik ettiği RTI çalışması da
böylelikle söz konusu kazı alanında bugüne dek görülen ilk parmak izini
doğruladı.
Arkeologlar, şimdi bu parmak izinin ileri analizleri
sayesinde çömlekçinin cinsiyetini ve yaşını ortaya çıkarmayı umuyor.
Kazı direktörü Nick Card, "Güzel binaları ve büyüleyici
eserleriyle Brodgar Burnu gibi yüksek statülü bir kazı alanında çalışırken, bu
inanılmaz eserlerin arkasındaki insanları unutuveriyorsunuz. Ama bu keşif, o
insanları yeniden odak noktasına getiriyor" diye konuştu:
“Bize 5 bin yıl önce, Neolitik Çağ'daki Orkney halkıyla son derece kişisel, dokunaklı bir bağlantı sağlıyor.”
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