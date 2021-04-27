Arkeologlar 5 bin yıllık parmak izi keşfetti

27 Nisan 2021 Salı, 00:00

Britanyalı arkeologlar İskoçya'nın kuzeyindeki Orkney Adaları'nda 5 bin yıllık parmak izi keşfetti.

Bu eski parmak izinin, Cilalı Taş Devri'nde (Neolitik Devir) yaşayan ve kaplarını hazırlarken parmağını ıslak kile bastıran bir çömlekçiye ait olduğu ifade edildi.

Keşif, Neolitik Orkney Dünya Mirası Alanı'nda yer alan, Brodgar Burnu (Ness of Brodgar) isimli ünlü bir kazı alanında yapıldı. Bu alanda tarih öncesinden kalma büyük bir çanak çömlek koleksiyonu yer alıyor.

Seramik uzmanı Roy Towers, kilden yapılma bir çömlek parçası üzerindeki izi ilk olarak 2016'da fark etmiş ve not etmişti.

Bu izin ayrıntılarını ortaya çıkarmak isteyen arkeologlar, yeni çalışmada parmak izini ortaya çıkarmak için Yansıtıcı Dönüşüm Görüntüleme (RTI) diye bilinen özel bir görüntüleme teknolojisini kullandı.

Bu teknoloji, incelenen malzemenin farklı ışık kaynaklarında fotoğraflanmasını ve daha sonra bu fotoğrafların bilgisayar yazılımı aracılığıyla birleştirilmesini içeriyor.

Bu yöntemle oluşturulan görüntüler, normal incelemeler sırasında genellikle görülemeyen ayrıntıları ortaya çıkarıyor.

Arkeolog Jan Blatchford'un liderlik ettiği RTI çalışması da böylelikle söz konusu kazı alanında bugüne dek görülen ilk parmak izini doğruladı.

Arkeologlar, şimdi bu parmak izinin ileri analizleri sayesinde çömlekçinin cinsiyetini ve yaşını ortaya çıkarmayı umuyor.

Kazı direktörü Nick Card, "Güzel binaları ve büyüleyici eserleriyle Brodgar Burnu gibi yüksek statülü bir kazı alanında çalışırken, bu inanılmaz eserlerin arkasındaki insanları unutuveriyorsunuz. Ama bu keşif, o insanları yeniden odak noktasına getiriyor" diye konuştu:

“Bize 5 bin yıl önce, Neolitik Çağ'daki Orkney halkıyla son derece kişisel, dokunaklı bir bağlantı sağlıyor.”