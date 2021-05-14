Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan: Ben teknoloji gibiyim

14 Mayıs 2021 Cuma, 11:20

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan YouTube'da yayınlanan Gör Beni programında Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Candan, "5 bin TL'ye sehpam olacak insanlar var" dedi.

"5 BİN LİRAYA SEHPAM OLACAK İNSAN VAR"

Bahar Candan, programın sonunda çok sevdiğini söylediği Nur Yerlitaş'ın kendisi için diktiği bir elbiseyi giydi. 5 bin TL maaş + SGK ile arkadaş arayan Bahar Candan, insanların bu paraya onun sehpası olmayı kabul ettiğini söyledi.

"BEYNİMİN DÖRTTE BİRİNİ KULLANIYORUM"

Bahar Candan'ın "Beynimin dörtte birini kullanıyorum. Çünkü öyle. Bana da yetiyor zaten" sözleri üzerine Armağan Çağlayan "O kadar zekisiniz ki o yüzden dörtte birini kullanıyorsunuz, salaklık bende anlamadım" diye yanıt verdi.

"ASLINDA 'PİTİ PİTİ' DEMEK GEREK"

Bunun üzerine Bahar Candan ise, "Estağfurullah, aslında 'esta piti piti' demeliyiz. Anlatırdım ama anlatmayacağım çünkü dörtte birini kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

"BEN TEKNOLOJİ GİBİYİM"

Candan kendisinin bir ikon olduğunu söyleyerek, "Ben teknoloji gibiyim. Ne kadar iyiyse o kadar pahalıdır. Ne kadar güzelse o kadar iyidir. Ben o nedenle çok kolayım. Benden daha çok erkek hayranı olan başka bir kız da tanımıyorum. Ben çok ünlüyüm" dedi.