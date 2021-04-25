Arnavutköy'de depoda yangın! 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... İstanbul Arnavutköy'de hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2021 Pazar, 12:53
Arnavutköy'de depoda yangın! 4 kişi hayatını kaybetti
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İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı.

 4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Duman tahliyesi de yapılan depoda yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri cenazeleri depodan çıkartarak cenaze araçlarına koydu.



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