Arnavutköy'de depoda yangın! 4 kişi hayatını kaybetti
Son dakika... İstanbul Arnavutköy'de hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı.
4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Duman tahliyesi de yapılan depoda yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri cenazeleri depodan çıkartarak cenaze araçlarına koydu.
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