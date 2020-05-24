Arnavutköy'de iki aile birbirine girdi! Yaralılar var
Arnavutköy'de iki aile arasında silah ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Sokağa çıkma yasağına aldırmayan iki aile üyelerinin kavgasında 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Hadımköy Hastane Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan 2 ailenin üyeleri sokakta birbirine girdi. Kavgada silah ve bıçaklar çekildi.
Sokağa savaş
alanına çeviren kavgada 3 kişi silahla, 1 kişi ise bıçakla yaralandı. Kavgaya
olay yerine gelen polis müdahale etti. Kavgayı mahalle muhtarı ve polis
ekipleri güçlükle ayırırken, yaralı 4 kişi ise ambulanslarla çeşitli
hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası kavgaya karışan her iki gruptan da çok
sayıda kişi göz altına alındı. Sokağa çıkma yasağının olduğu günde ellerinde
silahlarla ateş açan gruba mahalle sakinleri tepki gösterdi.
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