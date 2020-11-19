Arnavutluk'la köprü kurulacak

19 Kasım 2020 Perşembe, 10:28





Türk-Arnavut İş Konseyi kuruluş toplantısı dün İstanbul’da Büyük Kulüp’te yapıldı. Dilaver Aşan liderliğindeki toplantıya birçok iş insanın yanı sıra Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli, Ateşe Blerim Dajaku ve Kültür Koordinatörü Serdar Varal da katıldı. Konseyin hedeflerini açıklayan VBT Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Birol Başaran, şunları anlattı: “Türkiye- Arnavut iş insanları arasında bir köprü olmak istiyoruz. Türkiye’den Balkanlar’da iş yapmak isteyen arkadaşlarımızı Arnavut iş insanlarıyla buluşturmak, ayrıca Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Kuzey Makedonya gibi ülkelerde çalışan, yaşayan iş insanlarının da Türk şirketleriyle iş ilişkilerini geliştirmek istiyoruz” dedi.

ÜLKEMİZİN İMKANLARINI ANLATIYORUZ

Türkiye ve Kosova ilişkilerinin ekonomik olarak da güçlenmesini hedeflediklerini belirten Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli de, "Türkiye'de potansiyel olarak güçlü firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. İş Konseyi toplantılarıyla hedeflediğimiz planları gerçekleştirmek üzere yatırımcıları ülkemize çekmek istiyoruz. Ekonomik anlamda büyük yatırımlar yapabilmek için bu firmalarla iyi ilişkiler kurup ülkemizin imkanları anlatıyoruz" diye konuştu.