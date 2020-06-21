Arnold Schwarzenegger: Maske takmayı siyasi mesele haline getiren morondur
Eski California Valisi ve Hollywood yıldızı Arnold Schwarzenegger, koronavirüs salgınında maske takmayı 'siyasi bir mesele' haline getirenler için 'okuma bilmeyen moronlar' dedi.
California Valisi Gavin Newsom'un eyalet genelinde maske takma zorunluluğu takılmasını zorunlu hale getiren genelgesini yorumlayan eski California Valisi Arnold Schwarzenegger, "Yüzde yüz doğru bir hareket" dedi.
CBS'in haberine göre, maske takmanın salgını kontrol altına almada oldukça önemli olduğunu söyleyen Schwarzenegger "Bilim insanları bu konuda hemfikir, eğer maske takarsak virüsün yayılmasını yavaşlatabilir ve böylelikle normale dönmeye başlayabiliriz. Bu siyasi bir mesele değil. Bunu siyasi bir mesele yapanlar okuma bilmeyen moronlardır" dedi.
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