Arnold Schwarzenegger: Maske takmayı siyasi mesele haline getiren morondur

21 Haziran 2020 Pazar, 16:28

California Valisi Gavin Newsom'un eyalet genelinde maske takma zorunluluğu takılmasını zorunlu hale getiren genelgesini yorumlayan eski California Valisi Arnold Schwarzenegger, "Yüzde yüz doğru bir hareket" dedi.

CBS'in haberine göre, maske takmanın salgını kontrol altına almada oldukça önemli olduğunu söyleyen Schwarzenegger "Bilim insanları bu konuda hemfikir, eğer maske takarsak virüsün yayılmasını yavaşlatabilir ve böylelikle normale dönmeye başlayabiliriz. Bu siyasi bir mesele değil. Bunu siyasi bir mesele yapanlar okuma bilmeyen moronlardır" dedi.