Arsenal, Aaron Ramsdale'i kadrosuna kattı
Premier Lig'de Arsenal, Sheffield United'dan Aaron Ramsdale'i transfer etti.
Arsenal'den yapılan açıklamada, Aaron Ramsdale ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonun başında Sheffield United'a transfer olan Ramsdale, bir yıl sonra yine takım değiştirmiş oldu.
Ramsdale ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtilirken 23 yaşındaki kalecinin 32 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, transferin bonuslarla birlikte 30 milyon sterline tamamlandığı belirtildi.
Kulüpten bugün yapılan bir diğer açıklamada, Martin Odegaard ile sözleşme imzalandığı kaydedilmişti.
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Premier Lig'in 2. haftasında Londra derbisinde Chelsea'yi ağırlayacak Arsenal'de Aaron Ramsdale'in Mikel Arteta'nın görev vermesi halinde forma giyebileceği belirtildi.
Arsenal'in paylaşımı:
Second signing ?— Arsenal (@Arsenal) August 20, 2021
Bringing that Friday feeling ?? pic.twitter.com/UjfScjBBgv
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