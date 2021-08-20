Pep Guardiola: “Ne olacağını kimse bilmiyor”

20 Ağustos 2021 Cuma, 20:33

Premier Lig’in 2. haftasında sahasında ligin yeni ekibi Norwich’le karşılaşacak Manchester City’de Pep Guardiola, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Önceki gün Sky Sports’ta yer alan haberde, Robert Lewandowski’nin Bayern Münih’ten ayrılarak kariyerinin son döneminde Avrupa'da başka bir takımda oynamak istediği iddia edilmişti.

Basın toplantısında Lewandowski ile ilgili soruya yanıt veren Guardiola şunları söyledi, “Sıradaki soruya geçelim. Lewandowski, Bayern Münih için çok önemli bir oyuncu ve orada kalacak. Transfer döneminin bitmesine 11 gün kala yorum yapmayacağım. Ne olacağını kimse bilmiyor. Önümüzde milli takım arasına kadar iki maç var ve onlara hazırlanmak istiyoruz.”

“KADRODAN MEMNUNUM”

Pep Guardiola, mevcut kadrodan memnun olduğunu belirterek, “Kadrodan kesinlikle memnunum. Geçtiğimiz sezona göre bir fark yok. Sadece Sergio Aguero ayrıldı ve yerine Jack Grealish dahil oldu. “ dedi.

Transfer döneminde sadece Jack Grealish'i transfer eden Manchester City, İngiliz oyuncu için 100 milyon sterlin ödemişti.