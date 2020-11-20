Arsenal antrenmanında yumruklu kavga

20 Kasım 2020 Cuma, 10:10

İngiliz kulübü Arsenal’da geçen hafta ciddi bir kavga yaşandığı ortaya çıktı.

The Athletic’in haberine göre Brezilyalı stoper David Luiz, kendisine sert bir müdahalede bulunan İspanyol orta saha oyuncusu Dani Ceballos’a yumruk attı.

Ceballos’un yüzüne aldığı darbenin ardından yere düştüğü ve burnunun kanadığı ifade edildi.