Arsenal antrenmanında yumruklu kavga

Premier Lig ekibinde milli takımlara gitmeyen futbolcular arasında yapılan antrenman maçında yumruklar konuştu.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2020 Cuma, 10:10
Arsenal antrenmanında yumruklu kavga
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İngiliz kulübü Arsenal’da geçen hafta ciddi bir kavga yaşandığı ortaya çıktı.

The Athletic’in haberine göre Brezilyalı stoper David Luiz, kendisine sert bir müdahalede bulunan İspanyol orta saha oyuncusu Dani Ceballos’a yumruk attı.

Ceballos’un yüzüne aldığı darbenin ardından yere düştüğü ve burnunun kanadığı ifade edildi.


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