Arsenal, David Luiz ile yollarını ayırıyor
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Brezilyalı stoper David Luiz ile yollarını ayıracağını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Brezilyalı stoper David Luiz ile yollarını ayıracağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılında Chelsea'den transfer edilen 34 yaşındaki oyuncuya takıma katkılarından dolayı teşekkür edildi.
David Luiz, ligde geçen sezonu 8. sırada tamamlayan Arsenal'da tüm kulvarlarda 30 maçta görev almış ve 2 gol atmıştı.
Öte yandan, Londra ekibinde kiralık olarak forma giyen Martin Odegaard, Dani Ceballos ve Mathew Ryan ile de yeni sözleşme imzalanmayacağı belirtildi.
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