Arsenal son saniyede 1 puanı kurtardı!
İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Fulham, Arsenal deplasmanında galibiyete hazırlanırken; 90+8'de yıkıldı.
Premier Lig'in 32. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Fulham'ı ağırladı.
Konuk ekip, 59. dakikada Josh Maja'nın penaltı golüyle öne geçti. Arsenal'da Eddie Nketiah, 90+8. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 1-1.
Arsenal'ın Bukayo Saka ile 40. dakikada bulduğu gol, İngiliz futbolcunun ayak parmağı ofsaytta olduğu gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi.
Puanını 46'ya yükselten Arsenal, 9. sırada kalırken, 27 puanlı Fulham 18. sırada yer aldı.
Video Haberler
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Yavaş'tan gençlere Kripto para uyarısı
- İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe
- AKP ve MHP oylarında büyük düşüş... İşte son anket
- İşkence görüntülerine tepki
- KKTC’den Ankara’ya tepki
- Tartışılan öneri reddedildi
- Bakanlık marka marka açıkladı: İşte güvensiz maskeler
- 128 milyar dolar nerede diyenleri hedef aldı
- 19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ yaşamını yitirdi
- SP, kadın kolları bir erkeğe emanet