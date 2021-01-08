Arsenal teknik direktörü Arteta, Mesut Özil'in transferine yeşil ışık yaktı

08 Ocak 2021 Cuma, 12:07

Arsenal'de lig ve Avrupa kadrosuna alınmayan ve en son 7 Mart'ta İngiliz ekibinin formasını giyen Mesut Özil'in adı MLS ekiplerinden DC United ve Fenerbahçe ile anılıyor. Türk asıllı Alman oyuncunun Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edilirken; Arsenal Menajeri Mikel Arteta da oyuncunun ayrılabileceğini söylediMesut'un da Arsenal'in de artık önüne bakması gerektiğini söyleyen Arteta, "Artık diğer kulüplerle pazarlık yapmakta özgür. Transferinin iki taraf için de yararlı olacağına inanırsak, Mesut bu transfer döneminde takımdan ayrılabilir. Yoksa 6 ay daha yolumuza birlikte devam ederiz. Önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz. Bu ay içerisinde hem Mesut Özil hem de Arsenal için en iyi çözümü bulacağız. Her iki tarafın da geleceğe bakması gerekiyor" dedi.







Arteta, Mesut Özil'in takımla beraber antrenman yapmadığı iddialarını da yalanlayarak, "Özel bir durumu sebebiyle birkaç gün izin verdik ancak onun haricinde antrenmanlarda hep bizimleydi" diye konuştu.