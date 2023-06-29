Arsenal, West Ham United'ın kaptanı Declan Rice'ı transfer etti: Bonservis ücreti 105 milyon sterlin

Yayınlanma: 29.06.2023 - 04:45

Güncelleme: 29.06.2023 - 06:34

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İngiltere Premier Ligi'nde geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Arsenal, İngiliz milli futbolcu Declan Rice'ı transfer etti. Arsenal, Rice için West Ham United'a toplam 105 milyon sterlin bonservis ücreti ödeyecek.

24 yaşındaki orta daha oyuncusu Rice, West Ham United'ın kaptanıydı.

West Ham daha önce Arsenal'in Rice için yaptığı iki teklifi reddetmiş ve en az 100 milyon bonservis ücreti istemişti.

Geçen sezonun Avupa ve İngiltere şampiyonu Manchester City de Rice'ı transfer etmek istemiş ancak 90 milyon sterlinlik teklifinin West Ham tarafından reddedilmesi sonrası transferden çekilmişti.

Rice futbola Chelsea'de başladı, 2014'te West Ham tarafından kulübün akademisine alındı. 2016-17 sezonunda A takıma alındı, West Ham formasıyla 245 maçta 15 gol attı.

West Ham ile bu sezon Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan ve kulübe 43 yıl sonra ilk kupasını kazandıran takımın en önemli oyuncularından olan Rice'ın sözleşmesi önümüzdeki yıl bitiyordu.

Şu ana kadar 43 kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını diyen Rice, Katar'daki son Dünya Kupası'nda İngiltere'nin tüm maçlarında forma giyen tek futbolcuydu.

Arsenal, Rice'dan önce dün Chelsea'nin Alman yıldızı Kai Havertz'i de 65 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığı renklerine bağlamıştı.

İngiltere Premier Ligi'nde şu ana kadar transfer rekoru, Ocak ayında Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez için Benfica'ya 107 milyon sterlin ödeyen Chelsea'ye ait.

İngiliz futbolculardan ise geçen sezon Jack Grealish, 100 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığı Aston Villa'dan Manchester City'e; Jude Bellingham da bu sezon anlaşmadaki ek koşullarla 115 milyon sterlini bulabilecek bomservis ücreti karşılığında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olmuştu.