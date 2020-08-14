Arsenal, Willian transferini açıkladı

14 Ağustos 2020 Cuma, 12:13

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Brezilyalı yıldız futbolcu Willian'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

2013-2014 sezonunda Chelsea'ye katılan ve 7 sezon mavilerin formasını terleten Willian, sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni takımına imzayı attı. Bir diğer Londra temsilcisi Arsenal ile anlaşan Brezilyalı yıldız, 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Chelsea kariyerinde 339 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 63 gol ve 56 asist üretmeyi başardı.

Brezilyalı futbolcu, Arsenal'de 12 numaralı formayı giyecek.