Arsenal, Willian transferini açıkladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Brezilyalı yıldız futbolcu Willian'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Brezilyalı yıldız futbolcu Willian'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
2013-2014 sezonunda Chelsea'ye katılan ve 7 sezon mavilerin formasını terleten Willian, sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni takımına imzayı attı. Bir diğer Londra temsilcisi Arsenal ile anlaşan Brezilyalı yıldız, 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Chelsea kariyerinde 339 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 63 gol ve 56 asist üretmeyi başardı.
Brezilyalı futbolcu, Arsenal'de 12 numaralı formayı giyecek.
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