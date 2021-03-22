Artan zeytinyağ fiyatlarını düşürmenin çaresi dökme ihracatı yasaklamak oldu

22 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

Hükümet ayçiçek yağında yüzde 110, zeytinyağında ise yüzde 50’ye varan fiyat artışlarına karşı çareyi zeytinyağında dökme ihracatı yasaklamakta buldu. Ancak üretici ve ihracatçı kendilerine sorulmadan alınan karara tepkili. Tüketiciyi korumak için KDV oranlarının düşürülmesi ya da zincir marketlerin kârlarına bakılmasını isteyen üretici, bugün bakanlığa kararın geri alınması çağrısında bulunacak.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talebi üzerine zeytinyağının dökme olarak ihraç edilmesine 31 Ekim tarihine kadar yasak getirdi. Ayrıca ayçiçeği, aspir ve kanolanın ithalatından ise 30 Haziran tarihine kadar gümrük vergisi alınmayacağı duyuruldu.

KDV İNDİRİLMELİYDİ

Kendisi de aynı zamanda bir üretici olan Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanı ve Ulusal Zeytinyağı Konseyi Kurucu Başkanı Mustafa Tan, kararın ana üreticiyi vuracağını belirterek “Üretici zaten maliyetlerini dahi karşılayamıyordu. Üreticiler, 27-28 TL gibi fiyatlarla satıyor bu ürünü. Şimdi ihracat olmayacağı için üreticinin elindeki ürünün fiyatı daha da düşecek” dedi. Tan, “Tüketici korunacaksa KDV’de indirime gidilebilirdi, zincir marketlerin ve aracıların yüksek oranlı kârları incelenebilirdi. Bunların yerine üreticinin sırtına binilmesi doğru olmaz” diye konuştu.

Sektör olarak haberi basından öğrendiklerini belirten Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet ise şunları söyledi: “Hiçbir şekilde görüşümüz alınmadı ve bize danışılmadı. Genel kanı enflasyonu düşürmek ve zeytinyağı fiyatlarını aşağı çekmek için alındığı yönünde. Ancak sezona girerken zaten devreden stoklarımızla birlikte 250 bin ton ürünümüz var. Üstüne bir de bu sezonki üretimlerimiz eklenince hem iç pazara fazlasıyla yetecek hem de ihraç edilebilecek bol bol zeytinyağımız var. Bu karar üreticiyi mağdur etmekten başka bir işe yaramaz. Üreticimiz mevcut fiyatlarla bile maliyetlerini karşılamakta zorlanıyordu.”

YÜZDE 50 DÖKME

İhracatın yüzde 50’sinin dökme yapıldığını söyleyen tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ise “Bu yasak iç piyasadaki fiyat artışını durdurur ama ihracatçıya darbe vurur. İhracatçı ‘ülkem izin vermiyor bu ürünleri size gönderemeyeceğiz’ derse yabancı alıcı bir daha işbirliği yapar mı?”dedi.

TÜKETİM YETERSİZ