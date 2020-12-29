Artaş İnşaat yönetim kurulu başkanı Süleyman Çetinsaya: Planlar, yatırımlar, yapılacak işler ertelendi

29 Aralık 2020 Salı, 15:49

Artaş İnşaat yönetim kurulu başkanı Süleyman Çetinsaya'nın açıklaması söyle:

2020 yılı tüm dünya için şüphesiz ki çok zor bir yıl oldu. Koronavirüs salgını başta sağlığımızı tehdit ederken yaşam alışkanlıklarımız olmak üzere hayatımızın her alanını doğrudan etkiledi. Bu durumun diğer bir etkisi ise ekonomilere olumsuz yansıması oldu. Çok sayıda sektör salgın nedeniyle küçülmeye giderken, bazı alanlarda ise ön görülemez büyümeler yaşandı. Bilinmezlikler içinde geçirdiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. Şimdi tek temennimiz bu günleri ardımızda bırakarak bir daha yaşamak zorunda kalmamamızdır.

Böylesine bilinmez ve büyük bir salgından ülkemizin de etkilenmemesi gibi bir durum olamaz. Ancak dünyadaki dengelerin değiştiği bir dönemin de başlangıcı olarak nitelendirilen bugünlerin ülkemiz adına büyük fırsatlara gebe olduğu kanaatindeyim. Türk insanının çalışma azmini, fırsatları değerlendirme yeteneğini salgın döneminde tüm dünya gördü.

Medikal ihtiyaçların üretimi noktasında aksamaya uğramadan faaliyet gösteren bir ülke olduk. Aynı dinamikliği daha pek çok sektörde gösterdik. İnşaat sektörü de bu sektörlerden biri oldu. Konut kredi faizlerindeki kampanyalar hızlı bir hareketlilik yaşanmasını sağladı.

Geçtiğimiz yılların aynı dönemlerine kıyasla satış rekorlarının kırıldığı bir yıl oldu. Aralık ayı konut satışı ön görüleriyle birlikte yılın 1.5 milyon konut satışıyla tamamlanması bekleniyor. Bu tablo da bizlere; küresel ölçekte böylesine etkili bir durumda dahi milletimizin çalışma azmini, yatırım fırsatlarını değerlendirmeye yönelik enerjisini, ekonomiye ve sektöre ilişkin güvenini gösteriyor.

Artaş İnşaat olarak bizler yıl boyunca yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. Avrupa Konutları Çamlıvadi projemizi satışa sunduk ve olumlu geri dönüşler elde ettik.

Yeni yıla girerken Avrupa Konutları Çamlıvadi, Atakent 4 ve Yamanevler projelerimizde 12 aya sıfır, 60 aya 0.97 vade oranı ile avantajlı bir kampanya dönemini de başlattık.

Açıkçası; pandemi etkisiyle güncellediğimiz hedeflerimizin de üzerinde bir grafikle yılı tamamlıyoruz. 2021 yılında da yatırımlarımıza devam ederek, katma değerli projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz.

İnsanlar bu dönemde mecburi olarak bir bekleme durumuna girdiler. Planlar, yatırımlar, yapılacak işler ertelendi… Şimdi geliştirilen aşıların hedeflendiği şekilde dünya geneline yayılmasıyla birlikte yılın ikinci yarısı itibariyle hissedilir bir rahatlamanın başlayacağı söylenebilir. Önümüzdeki yıl tüm dünya için hızlı bir toparlanma döneminin başlangıcı olacaktır. Bu noktada ülkemizin de önünü gayet açık görüyorum. Bizler üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirme gayretindeyiz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde yatırımlarımıza devam edeceğiz.