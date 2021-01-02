Artık sıra kadınların olsun

02 Ocak 2021 Cumartesi, 16:08

Kadına şiddet Türkiye’nin kanayan yarası. Sivil toplum kuruluşları soruna dikkat çekmeye çalışırken, şirketler de geliştirdikleri projeler ve maddi desteklerle daha fazla kadınların yanında olmaya başladı.

Avon Türkiye Kuzey Afrika ve Ortadoğu İletişim Direktörü Hande Orhan, “Biz kadınların “Şimdi Sıra Bende” diyerek gücünü göstermelerini, seslerini özgürce duyurmalarını istiyoruz” ifadelerini kullanıyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de, pandemide Türkiye'de işsiz kalan, ev yükü artan ya da aynı çatı altında erkek egemenliğinde ezilen bir sürü kadın olduğunu, bu noktada Avon’un fonlarıyla bu kadınlara can simidi olduğunu dile getirdi.

Hande Orhan ile Avon’un kadına dokunan projelerini konuştuk.

* Kozmetik şirketi olarak odak noktanız kadınlar… Kadınlara hangi açılardan destek oluyorsunuz?

Güzelliğin gücünü, kadınların kendi şartlarına göre para kazanmalarına yönelik imkan yaratmak için kullanırken, bir asırdan fazladır kadınların karşı karşıya kaldıkları engel ve sorunlarla mücadele ediyor, onlara her alanda destek olmak için çalışıyoruz. Bir asırdır aile içi istismar ve meme kanseri gibi mücadeleleri destekliyoruz.

* Meme kanseriyle ilgili bugüne kadar ne gibi çalışmalarınız oldu?

- Meme Kanseriyle Mücadele kapsamında 24 yıldır kadınlarımıza destek olmak için çalışıyoruz. Meme kanseri vakalarında erken teşhis ve kontrolün öneminin farkında olarak, dünyada 5 milyonu aşan temsilcilerimizle çalışıyoruz. Her 8 kadından birinin tehdit altında olduğu bu hastalıkla ilgili kadınların hastalığın erken teşhisinin önemini bilmeleri için çalışıyoruz. Türk Kanser Derneği ile işbirliği kapsamında, Türkiye’nin her ilinde ücretsiz meme taraması yaptırıyoruz.

KONTROLLER AKSADI

* Kaç kadına meme taraması yapıldı?

Türkiye’de proje kapsamında bugüne kadar 8.3 milyon TL’nin üzerinde fon topladık. 20 binden fazla kadına ücretsiz mamografi taraması sağladık. 8 hastaneye mamografi cihazı bağışladık.

* Bu yıl çalışmalar yavaşladı mı neler yaptınız?

Meme kanseri farkındalığı kampanyamızı, bu yıl pandemi nedeniyle, #hayatınseninelinde etiketi ile online olarak gerçekleştirdik. Avon, Türk Kanser Derneği’ne yapacağı destekle 15 bin kadına ücretsiz meme kanseri taraması yapılmasını sağlayacak. Bu dönemde en fazla doyduğumuz konu pandemi nedeniyle kontrollerin aksaması oldu.

Hande Orhan



* Pandeminin etkisiyle iyice arttığını gördüğümüz Aile içi Şiddetle Mücadele konusunda ne gibi çalışmalar yaptınız?

Pandemi döneminde artan aile içi şiddete dur demek amacıyla Evdesin Ama Yalnız Değilsin kampanyası başlattık. Tüm dünyada kadına şiddetle mücadelede doğrudan etki yaratan sivil toplum kuruluşlarına toplam 1 milyon dolar yardımda bulunduk. Fon, aralarında Türkiye’nin de olduğu 37 ülke arasında paylaşıldı. Kampanya kapsamda Türkiye’de de KAMER Kadın Merkezi, Eğitim Üretim Danışma ve Dayanışma Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’na (TKDF) toplam 100 bin dolar bağış gerçekleştirdik. Valiler, belediye başkanlarının da aralarında olduğu tüm devlet yetkililerine işbirliği yapmak üzere bir mektup gönderdik ve Alo 183 Sosyal Destek Hattı’na ulaşım desteği istedik.

DAHA AKTİVİST OLACAĞIZ

* “Evdesin Ama Yalnız Değilsin” projesi ne kadar sürecek?

Karantina sürecinde başlattığımız kampanyayı uzun süreli olarak devam ettirme kararı aldık. Bu yıl hem meme kanseri hem de Evde Yalnız Değilsin projemiz kapsamında Türkiye’de 3 milyon kadına erişim sağladık.

Her evde şimdiye kadar görmezden gelinen, belki sesi daha az çıkan kadınların daha fazla sesini çıkarabilmesini sağlamak istiyoruz. Avon gelecekte daha fazla kadın haklarını ve sorunlarını konuşan daha aktivist bir marka haline gelecek.

* Daha aktivist derken...

Avon 135 yaşında. Kadınlar güçlerinin farkına varsın diye ‘Şimdi Sıra Bende’ kampanyasıyla daha yenilikçi, cesur olmayı hedefliyoruz.

Biz kadınların “Şimdi Sıra Bende” diyerek gücünü göstermelerini, seslerini özgürce duyurmalarını istiyoruz. Şimdiye kadar görmezden gelinen, evde, iş yerinde ve sosyal yaşamda maruz kaldıkları adaletsizliğe ve şiddete dur diyen kadınların arkasında olduğumuzu onlara hissettirmek için çıktığımız bu yolda, hayallerine inanan, geleceğe heyecanla bakan gençlerin hikayelerini anlatmak adına bir platform oluşturmayı amaç edindik.

Yılın başında Brezilya merkezli Natura&Co’nun Avon hisselerini satın alma işlemi tamamlandı. 27 yıldır Türkiye pazarındayız. Türkiye tüm Avon pazarları arasında ilk 10 içerisinde yer alıyor.

Canan Güllü



GÜÇLÜ OLMALARI İÇİN YOL AÇIYORUZ

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, şiddetin Türkiye'de kanayan bir yara olduğuna ama bu konuyla ilgili farkındalık yaratılması adına özel sektör, kamu kurumları ve yurttaşların ilgisinin arttığını söyledi. Güllü, Covid-19 döneminde Türkiye'de işsiz kalan, ev yükü artan ya da aynı çatı altında erkek egemenliğinde ezilen bir sürü kadın olduğunu belirterek “İşte tam da bu noktada Avon bu kadınlarımıza adeta can simidi oldu. Avon’dan gelen maddi destek neticesinde hayat yolculuğuna kendi ayakları üzerinde devam etmeye çalışan ihtiyaç sahibi kadınlarımızın faturalarını veya kiralarını ödemelerine destek verdik” dedi.

Pandemi sürecinin başlangıcı sayılan mart ayında Acil Yardım Hattı'na gelen çağrı sayılarına ilişkin de Güllü, “2019 Mart ayına göre karşılaştırmasından bahsetmem gerekirse oranların fazlasıyla arttığı görülmekte. Hattı arayan sayısı artışı yüzde 7, sığınma evi talebi artışı yüzde 78, acil vaka artışı yüzde 30, psikolojik şiddet mağduru artışı yüzde 93, fiziksel şiddet mağduru artışı yüzde 80, komşudan kadına yönelik şiddet ihbarı artışı yüzde 100 oldu. Korkarak yada sinerek, sürdürülebilir hale gelen ve devamlı olarak artan şiddette karşı koymak için bir cesaretle bize gelenlere bu yolda yürümeleri için Türkiye'de var olan mevzuatı ve korunma yollarını anlatarak güçlü olmaları anlamında onlara yol açıyoruz” bilgilerini paylaştı.