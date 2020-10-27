[email protected] başlıyor

Sanatseverleri ve koleksiyonerleri, yerli ve yabancı sanatçıların eserleri ile bir araya getiren [email protected], yarın (28 Ekim) başlıyor. Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan [email protected], 8 Kasım’a kadar Akaretler Sıraevler’in 25, 27, 35, 37-39 ve 55 numaralı binalarında, özel eserleri ağırlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2020 Salı, 02:00
Artweeks@Akaretler başlıyor
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Farklı disiplinlerden sanat yapıtlarını bir araya getiren [email protected]’in 4. edisyonuna; Anna Laudel, The Empire Project, Ferda Art Platform, Gama, Martch Art Project, Merkur, Mine Sanat, Pi Artworks, Pilevneli ve x-ist galerileri katılıyor. Ara Güler Müzesi özel bir seçki ile 35 numaralı binada yer alacak. 

İyilik İçin Sanat Derneği de hayata geçirdiği üç projesinde üretilen eserlerle [email protected]’de yer alacak. Dernek, “Pasajda Bir Yıl”, “Anadolu’dan İzlenimler” ve “Atölye Cer” projelerinde yer alan sanatçılarının eserleriyle Artweeks’e katılıyor. 


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