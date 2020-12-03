Arzu Çerkezoğlu: 'Emekçi virüsle baş başa bırakıldı'

03 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Teşvik ve desteklere ilişkin Cumhurbaşkanı kararları dün yayımlandı. Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı. Üç aylık yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı. İşverene prim ve vergi desteğini düzenleyen “İlave İstihdam Teşviki” süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşvikin süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldı. İşverene sağlanan destek ve teşvik süreleri uzatılırken emekçi, artan salgına karşın çalışmayı sürdürüyor.

Hükümet bir adım atmadığı için işyerlerinde çalışmanın aynı şekilde devam ettiğini belirten Çerkezoğlu, “Fazla mesailer devam ediyor. Virüsün yayılımı da artıyor. İşyerlerinde çok fazla vaka var. İşyerlerinin en az 14 gün kapatılması şart” dedi. Birleşik Metal-İş Başkanı, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu da “Fabrikalar harıl harıl çalışıyor. Hiçbir değişiklik yok. Neredeyse sokağa çıkanlar çıkmayanlardan daha fazla. Çalışanlar kısıtlamalardan muaf tutuluyor” bilgisini verdi.

‘3 VARDİYA DEVAM’

Türk-İş’e bağlı Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, kısıtlamaların üretimi kapsamadığını, bu nedenle de işlerinin başında olduklarını söyledi. Madenlerde “Üç vardiye, günlük 7.5 saat üzerinden” çalışmanın devam ettiğini belirten Yeşil, “Vaka sayısı tüm ülkede olduğu gibi bizim işyerlerimizde de arttı. İnsanlar geçim derdinde. Geçinmek için mecbur sokağa çıkacaklar” değerlendirmesini yaptı.

Memurlarda da durum farklı değil. Mesai saatleri kısaltıldı, esnek ve dönüşümlü çalışma talimatları verildi ancak gelen bilgiler önlemlerin yetersiz kaldığı yönünde. Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “İş yoğunluğu fazla. Yapılandırma yasasının ardından vergi daireleri, sosyal güvenlik merkezleri ve Maliye’de iş yükü arttı. Bir kişi 5 kişilik iş yapıyor. Her yerde sorunlar var” dedi.