Arzu Sabancı'dan 'mülteci' paylaşımı: Bayramlaşmaya ülkesine gidenin can güvenliği var demektir
Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı da son günlerin tartışma konusu olan mülteci meselesine dahil oldu ve "Ülkemde mülteci istemiyorum" paylaşımı yaptı.
Sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler kullanan Arzu Sabancı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemde mülteci istemiyorum. Sessiz işgale dur de" düşüncesini dile getirdi.
"BAYRAMLAŞMAYA ÜLKESİNE GİDENİN CAN GÜVENLİĞİ VAR DEMEKTİR"
Suriyeli ve Afgan mülteciler konusu son günlerde Türkiye'nin en çok tartışılan gündemi olurken Arzu Sabancı, "Bayramlaşmaya ülkesine gidenin can güvenliği var demektir" değerlendirmesinde bulundu.
Arzu Sabancı'nın paylaşımı şöyle:
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