Arzum halka arzdan 260,1 milyon TL'ye varan gelir bekliyor

13 Aralık 2020 Pazar, 09:38

Türkiye'de hızlanan halka arz gündeminin öne çıkan şirketlerinden biri olan Arzum'da izahname ve fiyat tespit raporu yatırımcıların dikkatine sunuldu.

Halka arzın lider aracı kurumu Yapı Kredi Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan belgelerde şirkete ilişkin finansal detaylar paylaşıldı.

Buna göre şirketin hasılatı 30 Eylül 2020 tarihinde son bulan 9 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artış kaydederek 435,3 milyon TL oldu. Şirketin brüt kârı ise 2020'nin ilk 9 aylık döneminde yıllık yüzde 44,3 artışla 139,9 milyon TL'ye yükseldi. Aynı dönemde şirketin brüt kâr marjı yüzde 32,1 olarak kaydedildi.

İzahnameye göre halka arz eden pay sahibi halka arzdan 206,3 milyon TL ile 226,2 milyon TL arasında gelir elde edilmesi öngörüldü. Ek satış olması durumunda halka arzdan edilecek gelirin 237,2 milyon TL ile 260,1 milyon TL arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

İzahnamede halka arz gerekçesi olarak ihraççı SDA International Sarl'in şirkette sahip olduğu yüzde 47,51'lik hissenin halka arz yoluyla satışını gerçekleştirmek istemesi olarak gösterildi. Halka arzın ortak satışı şeklinde gerçekleştirileceği ve halka arz sonucunda şirkete doğrudan nakit girişi olmayacağı ifade edildi. Halka arzdan elde edilecek gelirin halka arz eden pay sahibinin tasarrufunda olacağı belirtildi.

Halka arz edilecek payların nominal değeri 13,3 milyon TL olurken, çıkarılmış sermayeye oranı da yaklaşık yüzde 41,31 oldu.

ÖZSERMAYE DEĞERİ 645,6 MİLYON TL OLARAK BELİRLENDİ

Fiyat tespit raporunda da şirketin değerlemesine ve çarpanlarına ilişkin detaylar yer aldı. Şirketin son 12 ay için faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı 80,6 milyon TL olarak kaydedildi. Benzer şirketlere göre çarpanı ise 9,9 olarak belirlendi. Şirketin son 12 aya ilişkin net finansal borç pozisyonu 61,6 milyon TL açık verdi.

Şirketin iki farklı yöntemle yapılan özsermaye değerinin eşit ağırlığı alınarak özsermaye değeri de hesaplandı. Çıkan hesaplamaya göre şirketin özsermaye değeri 645,6 milyon TL olarak belirlendi.