Ascher ile Rusya tarihi...
Abraham Ascher, Kısa Rusya Tarihi’nde; entrikalar ve savaşlarla dolu yüzlerce yıllık Rusya tarihini ortaya koyuyor, kapsamlı bir tarih yolculuğu sunuyor. Çarlık Rusya’sından Sovyetler Birliği’ne ve ardından Rusya Federasyonu’na, tarihin en güçlü devletlerinden birinin tüm siyasi ilişkilerini, yönetim şekli değişikliklerini ve güçlü liderlerini detaylarıyla inceliyor.
Moğollarla bitmek bilmeyen çekişmeler, Korkunç İvan ve
Büyük Petro’nun yönetim anlayışları, II. Katerina’nın hırsı, Osmanlı
Devleti’yle uzun soluklu husumet, Napolyon tehdidi ve nihayet çarlık
Rusya’sının sonu: Bolşevik Devrimi, dünya savaşları, komu¨nizm, Lenin ve
Stalin’in baskıcı yönetimleri, SSCB’nin dağılışı, Soğuk Savaş ve ABD’yle
ilişkiler...
Abraham Ascher, Kısa Rusya Tarihi’nde; entrikalar ve
savaşlarla dolu yüzlerce yıllık Rusya tarihini ortaya koyuyor.
Çarlık Rusya’sından Sovyetler Birliği’ne ve ardından Rusya
Federasyonu’na, tarihin en güçlü devletlerinden birinin tüm siyasi
ilişkilerini, yönetim şekli değişikliklerini ve güçlü liderlerini detaylarıyla
inceliyor.
Romanov hanedanının üç yüzyıllık hükümranlığından Vladimir
Putin’in uzun soluklu yönetimine, kapsamlı bir tarih yolculuğu sunuyor.
Kısa Rusya Tarihi / Abraham Ascher / Çev.: Yavuz Alogan / Say Yay. / 360 s.
En Çok Okunan Haberler
- Fahrettin Koca'dan, İmamoğlu tedbiri
- Ülkelerini unutmadılar
- Fahrettin Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na telefon
- AKP'li Başkan Şadi Yazıcı'dan F1 pilotuna gönderme
- Babacan'dan Berat Albayrak'a çok sert sözler!
- Akşener, partisinin oy oranlarını açıkladı
- İzmir yol ayrımında
- Erdoğan'dan üst üste 'yeni dönem' vurgusu!
- İmamoğlu'ndan korkutan vefat sayısı açıklaması
- İyi Partili isimden Ümit Özdağ için ihraç çıkışı
Video Haberler
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
- AKP ve MHP'de büyük düşüş!
- Denetimde ilginç diyalog: Gurbete gideceğim komiserim
En Çok Okunan Haberler
- Fahrettin Koca'dan, İmamoğlu tedbiri
- Ülkelerini unutmadılar
- Fahrettin Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na telefon
- AKP'li Başkan Şadi Yazıcı'dan F1 pilotuna gönderme
- Babacan'dan Berat Albayrak'a çok sert sözler!
- Akşener, partisinin oy oranlarını açıkladı
- İzmir yol ayrımında
- Erdoğan'dan üst üste 'yeni dönem' vurgusu!
- İmamoğlu'ndan korkutan vefat sayısı açıklaması
- İyi Partili isimden Ümit Özdağ için ihraç çıkışı