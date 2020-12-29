Asgari ücret geçen yıla göre 18 dolar düşerek 2 bin 825 lira oldu. Beklentiler karşılanmadı

29 Aralık 2020 Salı, 06:00

Hükümet Türk-İş’in “en az 3 bin lira olsun” talebine karşın net asgari ücreti işverenlerle birlikte 2 bin 825.90 TL olarak belirledi. Bunun 268 TL’sini asgari geçim indirimi (AGİ) oluşturuyor. Brüt asgari ücret de 3 bin 577.50 TL oldu.

Buna göre:

- 2021 asgari ücreti 2020’ye göre 501 TL (yüzde 21.56) artmış oldu.

- Asgari ücret, evli ve eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879.57 TL; evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu için 2 bin 919.81 TL; evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu için 2 bin 960.06 TL; evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçi için de 3 bin 13.72 TL olarak belirlendi.

- İşverenlere gelecek yıl da 75 TL asgari ücret desteği verilmeye devam edilecek. Bu, işverene toplamda yaklaşık 6.5 milyar TL ek destek anlamına geliyor.

- Bekâr işçi için net asgari ücret vergi dışında ancak evli ve çocuklu asgari ücretlilerden yıl boyunca yine vergi alınmaya da devam edilecek. Örneğin evli eşi çalışmayan 3 çocuklu asgari ücretli yıl boyunca 3 bin 13.72 TL alamayacak. Yılın ikinci yarısında bu rakam düşecek.

- Karara muhalif kalan Türk-İş’in hesabına göre, bir işçinin yaşayabilmesi için yapması gereken asgari harcama tutarı kasım ayında 3 bin 74 TL idi. Yani asgari ücret daha şimdiden yaklaşık 250 TL eksik.

İŞÇİ VE MEMUR TEPKİLİ

- Türk-İş’in “asgari ücret en az 3 bin lira olsun” söylemi de hükümetin rakamı biraz daha yükseltmesinde etkili oldu. Hükümetin bundan daha düşük bir rakam üzerinde durduğu ancak işçinin “en az 3 bin” vurgusu ile rakamı biraz daha artırdığı öğrenildi.

- Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, çalışanların 2021’de de zor günler geçireceğine dikkat çekerek karara tepki gösterdi.

- Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık da kararla “emekçilerin sokağa atıldıklarını” vurguladı. Rakamın “sefalet zammı” olduğunu kaydeden Balık, “Asgari ücretin derhal 3 bin 720 liraya düzeltilmesini bekliyoruz” dedi.

- TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise komisyonun çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda, enflasyonun 7 puan üzerinde bir refah payı ile kararını verdiğini söyledi.