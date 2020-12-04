Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor: 3 işçi konfederasyonundan asgari ücret açıklaması
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için bir araya geliyor. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK tarafından yapılan ortak açıklamada, "Asgari ücret belirlenirken geçim şartları yaklaşımı dikkate alinmalı" ifadelerine yer verildi.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret için 2021 yılında geçerli olacak rakamların belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. 3 işçi konfederasyonu asgari ücret için ortak açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“ASGARİ ÜCRET İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR GEÇİMİ SAĞLAMALIDIR”
"2021 asgari ücret görüşmeleri Covid-19 salgının tüm dünya ve ülkemizde ağır insani, sosyal ve ekonomik tahribatının yaşandığı bir dönemde başlamaktadır. Küresel salgın, başta işçiler olmak üzere tüm ücretli çalışanların yaşama şartlarını daha da ağırlaştırdı. Ciddi iş ve gelir kayıplarına yol açtı. Nitekim devletin resmi kurumu tarafından açıklanan son büyüme rakamlarında, çalışanların milli gelirden aldıkları payın ciddi oranda gerilediği de görülmektedir. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin, pandemi koşullarında yaşanan iş ve gelir kaybı dikkate alınarak insan onuruna yaraşır bir geçim ücreti olarak tespit edilmesi ortak düşüncemizdir. Ücretlerin asgari ücrete denk gelen kısmı vergiden muaf olmalı."
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