AstraZeneca/Oxford aşısı yaşlılarda bağışıklık oluşturdu
AstraZeneca/Oxford aşısında 2’nci klinik aşama denemeleri tamamlandı. Deneylere 160’ı 18-55 yaşları arasında ve 240’ı 70 yaşın üzerinde olan toplam 560 sağlıklı gönüllü katıldı. AstraZeneca deneme soncunda aşının yaşlılarda bağışıklık oluşturduğunu açıkladı. Son aşama denemeleri ise sürüyor.
The Lancet tıp dergisi tarafından yayınlanan verilerde, koronavirüs nedeniyle risk altında bulunan 70 yaşın üzerindeki katılımcılarda, Covid-19’a karşı bağışıklık oluştuğu belirtildi.
Aşıyı geliştiren bilim insanlardan Maheshi Rmasamy yaptığı açıklamaya göre, “2’nci aşama testlerin sonuçlarında aşının yaşlılarda antikor seviyelerine T hücresi bağışıklığını tetiklediğini gördük. Bu aşımızın toplumda savunmasız durumdaki insanları koruyabileceğini gösteriyor” dedi.
DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR
Covid-19 salgını risk altında bulunan yaşlı ve sağlık sorunları olan kişileri tehdit ediyor. ‘AZD1222’ aşı çalışmalarında yer alan Rmasamy, “Geliştirdiğimiz aşının pandemiye karşı savunmasız olan kişileri koruyacağını umuyoruz ancak emin olabilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var” dedi. Reuters'ın haberine göre, araştırmacılar altta yatan sağlık sorunlarında aşının nasıl etki ettiğini anlamak için 3’üncü aşama testlerinin devam ettiğini belirtti. Lancet raporunda yer alan bilgiye göre, 3’üncü klinik aşama denemeleri önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştirilebilecek.
Pfizer/ BioNTech ve Moderna In ise son aşama deneme verilerini yayımlayarak aşılarının sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 94,5 oranında korumada başarı sağlandığını açıklamıştı.
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