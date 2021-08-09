Aşı kararsızlığı: "Covid-19 salgınını sonlandırabilmek için en etkili yöntem"
Türkiye'de aşı sırası geldiği halde aşı olmayan kişi sayısı yaklaşık 23 milyon. Aşı konusundaki çekinceler de aşılanma oranının istenen seviyeye ulaşmasını engelliyor. Peki bu kararsızlık neden kaynaklanıyor, bunun salgına ne gibi etkisi olabilir? Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Esin Şenol ile konuştuk.
https://www.youtube.com/watch?v=dJRY9h7EXhc
Türkiye'de, koronavirüse karşı aşılama aylar önce başladı.
Bugüne kadar ülke genelinde 70 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı, aşı tedariğinin hızlandığı Haziran itibarıyla 18 yaşını geçenlere aşı tanımlandı.
Ancak aşı sırası geldiği halde aşı olmayan kişi sayısı yaklaşık 23 milyon.
Peki aşı konusundaki çekinceler neden kaynaklanıyor? Bunun salgına ne gibi etkisi olabilir?
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Esin Şenol ile konuştuk.
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