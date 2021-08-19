Aşı karşıtı paylaşımlar yapan antrenör Covid-19'a yakalandı
Sakarya'da aşı karşıtı paylaşımlar yapan ve aşı olan kişilere 'kobay' diyen kaleci antrenörü Hüsnü Mutlu, korona virüsüne yakalandı. Durumu ağır olan Mutlu’nun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
Sakarya’da sosyal medya hesabından aşı karşıtı paylaşımlar yaparak, aşı olan kişilere ‘kobay’ diye hitap eden Ampute Engelliler Spor Kulübü kaleci antrenörü Hüsnü Mutlu bazı semptomların görülmesi üzerine korona virüsü testi yaptı.
Testi pozitif çıkan ve evde tedaviye başlayan Mutlu, durumunun ağırlaşması üzerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hüsnü Mutlu’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
'AŞI FİRMALARI MİLYAR DOLARLAR KAZANIYOR'
Aşı olanların kobay olarak kullanıldıklarını öne süren Hüsnü Mutlu, 12 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Haddinizi bilin. Malın birisi, aşı olmayanlar vatana ihanet ediyorlar ifadesini kullanmış. Mal oğlu mal, sen kobay oldun diye ben de mi kobay olayım. Sürekli değişime uğradığı söylenen virüse karşı aşının ne faydası olacak. Aşı firmaları milyar dolarlar kazandığını söylüyor, üstelik hiçbir garanti de vermiyor. Devletler de garanti vermiyor, kişi kendi isteğim ile vuruldum, herhangi bir olumsuzluk olursa da kimseyi sorumlu tutmayacağım diye imza atıyor. Bunları bile sorgulamaktan aciz beyinler, kendileri gibi başkalarının da kobay olmasını istiyorlar. Not. Lafım bu ve benzer düşünce içinde olanlaradır. Kişi aşı vurulmuş, vurulmamış beni ilgilendirmiyor. Aşı vurulmadım diye de kimsenin aşı vurulmayanlar için laf söylemeye, yaşantımızın kısıtlanmasını istemeye hakkı yoktur.”
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