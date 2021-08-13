Aşı karşıtlarından Prof. Dr. İsmail Cinel'e ölüm tehdidi
Aşı karşıtı kullanıcı, Prof. Dr. İsmail Cinel'i hedef göstererek 'katli vaciptir' mesajı paylaştı.
Türkiye'de Covid-19 vaka sayıları 25 binlere yaklaşırken aşılamalarda halen istenen toplumsal bağışıklık düzeyine ulaşılamadı. İstanbul'un en büyük pandemi merkezlerinden biri olarak şimdiye dek binlerce Kovid hastasına şifa veren Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım yatışları çok artmasa da vaka sayılarında büyük bir yükseliş trendi olduğuna dikkat çeken Başhekim ve Yoğun Bakım Klinik Şefi Prof. Dr. İsmail Cinel, önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Cinel, "Şu anda 4'ncü pik içerisindeyiz. Mayıs'ta yaşadığımız 3'üncü pikte, hasta sayılarımız 2'nciye oranla daha fazla artmasına rağmen, 33 bin- 60 bin oldu, neredeyse iki katı oldu; ama buna rağmen ilk dalgada yaşanan yoğun bakımlardaki 6 bin sayısı geriye geldi, 3 bin 550 olarak maksimum gerçekleşti. Yaşlı popülasyon aşılandığı için de yaş ortalaması 12-15 yaş geriledi. Aşı olmayan ikinci pikle şu anı kıyasladığımızda ise 25 binlerdeki vaka sayımıza rağmen yoğun bakımlarda normalde 4 bin- 4 bin 500 hasta olabilecekken şu anda bu sayı 1000 rakamının altında. Ölen vakaları da aşılı aşısız diye çıkardığımız zaman, tıpkı İngiltere, tıpkı ABD'deki gibi aşısızlar büyük bir çoğunluğun olduğunu, yüzde 90-95-98, bunu görüyoruz" dedi.
Yanlış bilgiler yayarak toplum sağlığını tehdit eden aşı karşıtları, Cinel'i bu açıklamaları nedeniyle hedef aldı.
Sosyal medyadan Prof. Dr. Cinel'i hedef alan aşı karşıtı kullanıcı ölüm tehdidinde bulundu. Cinel'i hedef gösteren kullanıcı, "Profesör kılıklı, küreselci çetenin piyonlarından İsmail Cinel'in katli vaciptir" ifadelerini sarfetti.
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