Mehmet Ceyhan’dan Fahrettin Koca’nın açıklamasına tepki
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 11 Temmuz tablosunu paylaşırken yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Güncel vaka sayısı ve can kayıplarının yer aldığı günlük vaka tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun” ifadesini kullandı.
Bakan Koca’nın açıklamalarına tepki gösteren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
* Şehirler arası ve ülkeler arası dolaşım ve insan teması bu kadar kontrolsüz olunca, hangi şehirlerde vakaların arttığının önemi yok maalesef. Şu anda Delta varyantı başta olmak üzere virüs yayılımını önleyecek bir engel koymuyoruz.
* Aşılama oranı % 19'dan % 50'ye de yükselse, % 80 olmadıkça vaka artışını durduramaz. En azından biz maske ve mesafe önlemlerine uyalım.
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