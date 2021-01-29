Aşı: Novavax aşısı Covid-19'a karşı 'yüzde 89,3 etkili'

29 Ocak 2021 Cuma, 01:52

Reuters

İngiltere genelinde yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda yeni koronavirüs aşısı Novavax'ın Covid-19'a karşı %89,3 etkili olduğu duyuruldu.

BBC Sağlık Editörü Fergus Walsh, Novavax aşısının, İngiltere'de ortaya çıkan virüsün yeni türüne karşı etkili olduğu kanıtlanan ilk aşı olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "güzel haber" dediği aşı için İngiltere'deki sağlık yetkililerinin inceleyeceğini ifade etti.

İngiltere aşıdan 60 milyon doz sipariş etti. Aşı, Stockton-on-Tees kentinde üretilecek.

Hükümet, aşıların İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) onayını alması durumunda, bu yılın ikinci yarısında teslim edileceğini duyurdu.

Novavax açıklamasında, aşının İngiltere'de yapılan Faz 3 klinik çalışmalarında Covid-19'a karşı %89,3 oranında etkili olduğunun tespit edildiğini söyledi. Çalışmalara, 18-84 yaş arası 15 bin kişinin katıldığı, bu kişilerin %27'sinin 65 yaş üstü olduğu belirtildi.

Novavax, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşıdan sonra İngiltere'de geniş kapsamlı deneylerin yapıldığı ikinci aşı.

Çalışmalar, İngiltere hükümetine bağlı Aşı Görev Komitesi ile ortak yürütüldü. Komite Başkanı Clive Dix, sonuçların "muhteşem olduğunu" söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşının onaylanması durumunda İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'nin aşının uygulanması için hazır olduğunu ifade etti.