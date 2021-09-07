Aşı olmayanlara yönelik PCR testi ibraz zorunluluğu belirsizliklerle başladı

07 Eylül 2021 Salı, 04:00

Hükümet giderek artan vaka ve ölüm sayılarına karşı yeni önlemler hayata geçirmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Eylül’den itibaren aşı olmaya yanaşmayan çalışanların işyerlerine haftada bir kez negatif PCR testi sonucunu ibraz etmek zorunda olduğunu açıkladı. İş dünyası kararı olumlu karşıdı ancak yetersiz buldu. Ekonominin ayakta durması için aşı zorunluluğunun şart olduğu belirtiliyor.

Seyahatlerde, çalışma hayatında, konser ve tiyatro gibi kalabalık alanlarda getirilen PCR ibraz zorunluluğu belirsizliklerle başladı. Testlerin maliyeti ve kimin tarafından karşılanacağı konusunda bir bilgilendirme yapılmadı. Özel hastanelerde değişiklik gösterse de tavan ücret 250 TL olarak belirlenen testlerin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre ise devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabileceğini açıklamıştı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Arzu Çerkezoğlu, hem aşının hem de PCR testlerinin yaygın ve hızlı bir şekilde yapılması ve maddi yükün işçiye yüklenmemesi gerektiğini dile getirdi. Çerkezoğlu, PCR testinden ziyade aşıya olan tereddüdün ortadan kaldırılması ve hızlı aşılanmaya yönelik politikalar üretilmesi konusunda da çağrıda bulundu.

NETLEŞMEYEN DURUMLAR VAR

Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki mağazalarında aşı karşıtlığı ile çok sık karşılaştıklarını söyleyen perakende giyim markası Kiğılı Kurucusu Abdullah Kiğılı, “Bizim için çok iyi oldu bu karar. Hem işyerindeki arkadaşlarımızı hem müşterilerimizi hem de ülkenin ekonomisini korumak açısından bu tarz önlemler almak zorundayız. Çalışma Bakanlığı tebliğ etti bu zorunluluğu ama henüz netleşmeyen durumlar var; ücretler ne olacak gibi sorular henüz net cevap bulamadı. Denetimler mağazaların kontrolünde olacak, biz bu test sonuçlarının kayıtlarını tutacağız” dedi.

AŞI ZORUNLULUĞU ŞART

Testlerin ücretleri konusunda iş dünyasına özel bir bilgilendirme yapılmadığını söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise “Basında devlet hastanelerinde ücretsiz olacağı söyleniyor, eğer öyleyse işçiye bir süre tanınır ve işçi orada olup gelir testini. Biz de bu süreyi tolere edebiliriz. Çünkü gerçekten her defasında söylüyorum bir kapanmayı daha kaldıracak gücümüz yok artık. İşimize devam etmek için ne önlemler almak gerekiyorsa alacağız, başka yolu yok. Aşılanma konusunda da aşama kaydetmemiz lazım, aşının ortaya koyduğu başarı malum” dedi.