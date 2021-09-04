İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı PCR testi genelgesinin detayları belli oldu
Koronavirüs önlemleri kapsamında pazartesi günü itibariyle iç hat uçuşu olan ve aşısı olamayan yolculardan PCR testi istenecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin detayları belli oldu.
6 Eylül itibariyle iç hat uçuşu olan yolcular İçin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında iç hatlarda başlayacak aşı, bağışıklık veya PCR sonucu gösterme zorunluluğu bulunuyor. Bu zorunluluk 18 yaş ve üstü yolcuları için geçerli olacak.
Aşı için ise Biontech ve Sinovac için 2 doz yapılmış olması ve üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekiyor. Koronavirüs hastalığı geçirmiş yolcular ise karantina süresini tamamlamış ve hastalığın atlatılmasından 180 gün geçmemiş olması gerekiyor. İki doz koronavirüs aşısı ve hastalık geçirmeyen yolcular için ise PCR testi ibraz etmek zorunluluğu getirildi. Yolcular planlanan uçuştan maksimum 48 saat öncesinde negatif PCR testini ibraz etmesi ve HES uygulamasında görülmesi isteniyor.
Video Haberler
- Her şey saniyeler içinde oldu! Korku dolu anlar
- Kırlangıç balığı, dişisini böyle korudu
- Central Park’ta mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
- Validen yurttaşa: Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin
- Sosyal medyada beğeni toplayan görüntüler
- 27 bıçak darbesiyle öldürüldü! 'Amca' deyip elini öpmüş
- Hatalı sollama yaparken kazaya sebep oluyordu
- Gergin anlar: Beni yayından alınız!
- Caretta carettaları ezme iddiasında 2 kişi serbest
- Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni video açıklaması
- Yardım feryatlarıyla dalga geçti!
- Şensoy'un cenazesine damga vuran sözler
- 'Tosuncuk', arkasındaki güçleri sıraladı
- Gergin anlar: Beni yayından alınız!
- Büyük ikramiyenin sahibi ölü bulundu
- Ferhan Şensoy'un cenazesinde büyük ayıp!
- EMA'dan kritik BioNTech açıklaması: 'İnceliyoruz'
- Katilin dikkat çeken Google aramaları!
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı