Aşı tartışması dinmiyor

13 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Rusya’nın Covid-19 aşısına onay veren ilk ülke olmasına şüpheyle yaklaştığını” belirterek, “aşıyı ilk çıkaran olmaktan ziyade güvenli, test edilmiş bir ürüne sahip olmanın önemli olduğunu” söyledi.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar önceki gün, “Önemli olan aşıyı bulan ilk taraf olmak değil. Aşının Amerikan ve dünya halkı için güvenilir ve etkili olması” demişti. Bu açıklamalara karşı Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Muraşko’dan “Aşının güvenli olmadığına yönelik iddialar asılsız ve tamamen rekabet yüzünden ortaya atıldı” çıkışı geldi.

Muraşko, aşının ilk partisinin iki hafta içinde hazır olacağını, ilk aşılardan risk grubunun yararlanacağını söyledi. Aşıya ilişkin İsrail’den ise daha ılımlı bir açıklama geldi. İsrail Sağlık Bakanlığı, aşının “ciddi bir ürün olduğuna ikna olurlarsa Moskova’yla müzakereler başlatacaklarını” duyurdu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 100 milyon dozluk yeni tip koronavirüs aşısının üretimi ve teslimi için ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna ile anlaşma yapıldığını duyurdu. Bu arada Çin devlet medyası, ülkeye Ekvador’dan ithal edilen dondurulmuş karides ambalajlarının üzerinde virüs bulunduğunu kaydetti.