‘Aşı tazeleme’ tartışmasıyla ilgili ECDC’den çarpıcı açıklama

02 Eylül 2021 Perşembe, 11:18

Avrupa'da koronavirüs aşılarının tazelenmesi tartışması sürerken konuyla ilgili önemli bir açıklama ECDC’den geldi. Merkez, Avrupa'da vatandaşların aşılarının yenilenmesi için şu an "acil ihtiyaç" görmediğini duyurdu.

Yeni dozların bağışıklık sistemi zayıf insanlar için olduğunu belirten ECDC, "Mevcut bilgi düzeyine göre aşılanması tamamlanmış kişilerin aşılarının tazelenmesine acil ihtiyaç yoktur" dedi. Merkez önceliğin aşıları tamamlanmamış vatandaşlar olduğunu ifade etti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF KİŞİLER

Merkez, bağışıklık sistemi zayıf olan insanların yeterli aşı korumasına sahip olmadığı durumlarda ise aşı tazelemenin dikkate alınması gerektiği görüşünde.

DSÖ ÇAĞRIDA BULUNDU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ağustos ayında refah ülkelerinden, yoksul ülkelerde yaşayan insanlar daha ilk doz aşılarını beklerken, aşı tazeleme kampanyalarını yapmamalarını istemişti.

DSÖ Acil Yardımlar Koordinatörü Mike Ryan, ABD gibi ülkelerin aşı tazelemeye başladığını hatırlatarak, bu durumu "başka insanlar suda boğulurken, can yeleği olan insanlara, ek yelek verilmesi" olarak tanımlayarak eleştirmişti.

FRANSA’DA BAŞLADI

Aşı tazeleme kampanyaları birçok ülkede vaka sayılarının hızla artması ve Delta varyantının yayılmasıyla yeniden gündeme geldi. Fransa 1 Eylül Çarşamba'dan itibaren 80 yaşın üzerindekiler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve kanser ya da diyabet hastalarının yeniden aşılanmasına başladı. Önümüzdeki günlerde bu kampanyanın 65 yaş üzerini ve obezite gibi rahatsızığı olan vatandaşları da kapsaması planlanıyor.

Kaynak: DW Türkçe