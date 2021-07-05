Aşı üretiminde sevindiren gelişme: Pfizer ve Moderna ile iletişime geçildi

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:50

Üst düzey bir hükümet yetkilisi, Güney Kore'nin mRNA teknolojisini kullanarak aşı üreten Pfizer ve Moderna ile Covid-19 aşılarını ülkede üretmek için görüşmeler yürüttüğünü ve 1 milyar doza kadar aşının üretimini sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Eğer anlaşma sağlanırsa aşılamada Kuzey Amerika ve Avrupa'nın gerisinde kalan Asya başta olmak üzere dünya genelinde Covid-19 aşılarının tedariğinde yaşanan darlık azalabilir ve Güney Kore başlıca aşı üretim merkezlerinden biri olma amacına bir adım daha yaklaşabilir.

Güney Kore'nin hali hazırda AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı ile Novavax ve Rusya aşısı olmak üzere üç tane aşıyı yerel olarak üretmek için anlaşmaları var. Güney Kore'nin aynı zamanda Moderna ile de aşı şişeleme ve paketleme anlaşması bulunuyor.

Güney Kore sağlık bakanlığına bağlı küresel aşı merkezi komitesinde genel müdür olan Lee Kang-ho Reuters'a yaptığı açıklamda "mRNA aşıları üreten büyük ilaç şirketleriyle sık sık görüşmeler gerçekleştiriyoruz" dedi.

Lee, "mRNA aşısı geliştiren çok az şirket var; Pfizer, BioNTech, CureVac, Moderna. Bu nedenle küresel talebi karşılayacak olan üretim sınırlı kalıyor. Güney Kore insan gücünü ve tesislerini sunarak yardım etmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ne kadar ileri seviyede olduğu ya da bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı henüz belli değil.

BioNTech konuya ilişkin açıklama yapmazken Moderna ve CureVac Reuters'ın konuya ilişkin sorularına yanıt vermedi.

Pfizer sözcüsü şirketin Covid-19 tedarik zincirini güçlendirmek için çabaladığını söylerken "şu anda duyurulacak herhangi bir şey yok" diye ekledi.