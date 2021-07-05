Aşı üretiminde sevindiren gelişme: Pfizer ve Moderna ile iletişime geçildi
Güney Kore mRNA aşıları geliştiren şirketlerle ülkede 1 milyar doza kadar üretmek için görüşmeler yürütüyor.
Üst düzey bir hükümet yetkilisi, Güney Kore'nin mRNA teknolojisini kullanarak aşı üreten Pfizer ve Moderna ile Covid-19 aşılarını ülkede üretmek için görüşmeler yürüttüğünü ve 1 milyar doza kadar aşının üretimini sunmaya hazır olduklarını söyledi.
Eğer anlaşma sağlanırsa aşılamada Kuzey Amerika ve Avrupa'nın gerisinde kalan Asya başta olmak üzere dünya genelinde Covid-19 aşılarının tedariğinde yaşanan darlık azalabilir ve Güney Kore başlıca aşı üretim merkezlerinden biri olma amacına bir adım daha yaklaşabilir.
Güney Kore'nin hali hazırda AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı ile Novavax ve Rusya aşısı olmak üzere üç tane aşıyı yerel olarak üretmek için anlaşmaları var. Güney Kore'nin aynı zamanda Moderna ile de aşı şişeleme ve paketleme anlaşması bulunuyor.
Güney Kore sağlık bakanlığına bağlı küresel aşı merkezi komitesinde genel müdür olan Lee Kang-ho Reuters'a yaptığı açıklamda "mRNA aşıları üreten büyük ilaç şirketleriyle sık sık görüşmeler gerçekleştiriyoruz" dedi.
Lee, "mRNA aşısı geliştiren çok az şirket var; Pfizer, BioNTech, CureVac, Moderna. Bu nedenle küresel talebi karşılayacak olan üretim sınırlı kalıyor. Güney Kore insan gücünü ve tesislerini sunarak yardım etmeye hazır" ifadelerini kullandı.
Görüşmelerin ne kadar ileri seviyede olduğu ya da bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı henüz belli değil.
BioNTech konuya ilişkin açıklama yapmazken Moderna ve CureVac Reuters'ın konuya ilişkin sorularına yanıt vermedi.
Pfizer sözcüsü şirketin Covid-19 tedarik zincirini güçlendirmek için çabaladığını söylerken "şu anda duyurulacak herhangi bir şey yok" diye ekledi.
Video Haberler
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
- Antalya'da makilik alanda yangın
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Soylu, istifa mı etti?
- Düz bir karın için etkili 10 yöntem
- Meteoroloji saat verdi: Sağanak geliyor!
- SBK için karar verildi
- 'Yüksek alkollü bir kuyruklu yıldız tespit ettik'
- 3 ay içinde yüzde 50 zam beklentisi!
- Bakanlık'tan 'Süleyman Soylu' paylaşımı
- CHP Kadın Kolları'ndan Melisa Döngel'e destek
- Galata Kulesi giriş ücreti uçtu!