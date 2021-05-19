Aşı ve vakaları Turizm Bakanı’nın açıklamasına tepki: Turizm, bilimi de geçti
Koronavirüsle mücadelede, vaka sayılarının tahmini ve aşı tedariki gibi halk sağlığını ilgilendiren konularda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara tepki gösterildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs salgınında vaka sayıları ve aşı tedariki gibi konularda açıklamalar yaparken “kademeli normalleşme” kararları Bilim Kurulu toplantısı yapılmadan açıklandı. Duruma tepki gösteren Genel Sağlık- İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Artık yaptıkları işler tamamen ekonomik. Bilim Kurulu üyeleri de basına yaptıkları açıklamalarından kararların kendileriyle alakası olmadığını yavaş yavaş söylemeye başladı. Bunlar, sürecin yönetilmediğini, sadece günün kurtarılmaya çalışıldığını, ekonomik ve siyasi önceliklerin daha öne çıktığını gösteriyor” dedi.
‘ÜZÜNTÜ VERİCİ’
Yapılan işlerin bilime de zarar vermeye başladığını belirten Bacaksız, “Bir şeyin varmış gibi gösterilmesi bilim adına üzüntü verici. Bilim kurulu dışında kalan hocalar da artık tehdit edilir hale geldi. Doğruyu söylemek tehdit edilme nedeni oldu” ifadelerini kullandı.
İktidarın çelişkiler içinde olduğunu vurgulayan Bacaksız, “Aşılamayla birlikte bir açılma olsaydı insanlarımızın ölümünü önlerdik. Şu tabloyla gidersek sonbaharda daha kötü şeyler yaşayabiliriz. Bunlar sürecin yönetilmediğini, günün kurtarılmaya çalışıldığını, ekonomik ve siyasi önceliklerin daha öne çıktığını gösteriyor” diye konuştu.
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