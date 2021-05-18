Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka sayısı arttı!
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 18 Mayıs 2021 son koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 232 oldu, 10 bin 125 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi.
VAKA SAYISI YÜKSELDİ
Güncel verilere göre, semptom gösteren 916 hastayla birlikte 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485’e çıktı. Can kaybı da 203 artarak 45 bin 186’ya yükseldi.
2 BİN 232 AĞIR HASTA VAR
Bugün 10 bin 125 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, ağır hasta sayısı da 2 bin 232 oldu.
DÜNKÜ VAKA SAYISI 10 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ
Sağlık Bakanlığı’nın 17 Mayıs verilerine göre, dün semptom gösteren 923 hastayla birlikte 10 bin 174 yeni vaka tespit edilmişti. 223 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 864 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 18 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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