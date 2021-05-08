Aşık Ali Doğan yaşamını yitirdi

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:50

Sivaslı halk ozanı Aşık Ali Doğan pankreas kanseri nedeniyle 71 yaşında yaşamını yitirdi.

AŞIK ALİ DOĞAN KİMDİR?

Ali Doğan, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Doğanlı köyünde 25 Aralık 1950 tarihinde doğmuştur. Babası Mehmet Efendi iki defa evlenmiştir. Annesi babasının ikinci eşi Şerife'dir. Âşık ailenin en küçüğüdür. İlkokulu köyünde okuyan Doğan, Tokat Gazi Osman Paşa Lisesinin ortaokul kısmını 1968 yılında bitirmiştir. Daha sonra Yıldızeli Pamukpınar İlköğretmen Okulunda üç yıl okumuş ve öğretmen olarak mezun olmuştur. Sivas'ın Hafik ilçesinin Üzeyir ve Dışkapı köylerinde beşer yıl öğretmenlik yapmıştır. İstanbul 50. Yıl Besim Kadırgan İlköğretim Okuluna tayininin çıkması üzerine 1982 yılından emekliliğine kadar bu şehirde yaşamıştır. 1972 yılında memleketlisi Melek Hanım'la evlenmiştir. Ferhat, Barış ve Şerife isimli iki erkek, bir kız çocuğu vardır. Sesi çok güzel olduğu için kına gecelerinde, saya günlerinde, okul programlarında türkü söylemiştir. Müzik çalışmalarına ortaokul yıllarında bilinçli olarak başlamıştır. 1973 yılında ilk plağını yapmıştır ve 1976 yılında kaset çalışmalarına başlamıştır. Yirmiye yakın kırkbeşlik plağı, kırk kadar da kaset ve CD'si vardır. Otuza yakın türküsü TRT denetiminde geçmiştir