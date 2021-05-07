Aşık Ali Doğan yoğun bakıma alındı
71 yaşındaki Sivaslı halk ozanı Aşık Ali Doğan yoğun bakıma alındı.
Aşık Ali Doğan yoğun bakıma alındı. 71 yaşındaki Sivaslı halk ozanı Doğan’ın durumunun kritik olduğu belirtildi.
AŞIK ALİ DOĞAN KİMDİR?
Ali Doğan, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Doğanlı köyünde 25 Aralık 1950 tarihinde doğmuştur. Babası Mehmet Efendi iki defa evlenmiştir. Annesi babasının ikinci eşi Şerife'dir. Âşık ailenin en küçüğüdür. İlkokulu köyünde okuyan Doğan, Tokat Gazi Osman Paşa Lisesinin ortaokul kısmını 1968 yılında bitirmiştir. Daha sonra Yıldızeli Pamukpınar İlköğretmen Okulunda üç yıl okumuş ve öğretmen olarak mezun olmuştur. Sivas'ın Hafik ilçesinin Üzeyir ve Dışkapı köylerinde beşer yıl öğretmenlik yapmıştır. İstanbul 50. Yıl Besim Kadırgan İlköğretim Okuluna tayininin çıkması üzerine 1982 yılından emekliliğine kadar bu şehirde yaşamıştır. 1972 yılında memleketlisi Melek Hanım'la evlenmiştir. Ferhat, Barış ve Şerife isimli iki erkek, bir kız çocuğu vardır. Sesi çok güzel olduğu için kına gecelerinde, saya günlerinde, okul programlarında türkü söylemiştir. Müzik çalışmalarına ortaokul yıllarında bilinçli olarak başlamıştır. 1973 yılında ilk plağını yapmıştır ve 1976 yılında kaset çalışmalarına başlamıştır. Yirmiye yakın kırkbeşlik plağı, kırk kadar da kaset ve CD'si vardır. Otuza yakın türküsü TRT denetiminde geçmiştir
Video Haberler
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- Geyik kendini böyle sevdirdi
- Bakanlık yurttaşları evlerinden çıkmaları için zorluyor
- Bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
- Minibüsü 'maskesiz-mesafesiz' diskoya çevirdiler
- Video savaşları
- Gürbulak Gümrük Kapısında 12 maymun yakalandı
- Mezarlıkta kavga çıktı: O anlar kamerada
- Dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin
- Polis, yabancı boksöre böyle çıkıştı!
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden 'çalışma izni görev belgesi' kararı
- 'Tam kapanma' 19 Mayıs'a kadar uzayacak mı?
- CHP, AKP'nin 'animasyon filmi'ni sonlandırdı
- Jandarma'dan 'Yeldana Kaharman' açıklaması
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Partideki kritik isimler paylaşmadı
- Oylar düşmeye başladı; yandaşlar tek ses
- Bakan Varank, esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı
- Öğrenci derse gelmezse öğretmenin ücreti kesiliyor!
- İBB'ye ait halk ekmek büfesi alev alev yandı