Aşılamada günlük rekor: 781 bin 351

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı.

AA
14 Haziran 2021 Pazartesi, 19:39
Aşılamada günlük rekor: 781 bin 351
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Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı.

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