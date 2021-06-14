Aşılamada günlük rekor: 781 bin 351

14 Haziran 2021 Pazartesi, 19:39

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı.

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