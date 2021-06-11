Son dakika: Fahrettin Koca, aşılamada öncelik verilecek yeni grupları açıkladı

11 Haziran 2021 Cuma, 11:10

Bakanlık verilerine göre, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşı miktarı 13 milyon 532 bin 49 oldu. Toplam aşı miktarı ise 32 milyon 448 bin 661'e ulaştı.

Aşı çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından yeni açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler'' dedi.

TÜRKİYE'NİN AŞI TEDARİĞİ

Çin'den gelen Sinovac aşılarında yaşanan tedarik sorununun ardından Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech'le yeni alım anlaşması yaptı.

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.