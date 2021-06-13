ASM ve BioNTech rüzgârı: 600 bin aşılama
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, Sinovac aşısı beklediklerini gerekçe göstererek aşı olmayan yurttaşlara dikkat çekti.
BioNTech aşılarının Türkiye’ye ulaşması ve aile sağlığı merkezlerinin (ASM) de aşılama sürecine dahil edilmesiyle, koronavirüse karşı günlük aşılama önceki gün 600 bin kişi civarına yükseldi.
Aile hekimlerinin öneminin bir kere daha görüldüğünü vurgulayan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Bizim aile sağlığı çalışanı sayımızda yüzde 20 kadar eksik var. Görüldüğü gibi desteklendiğimizde başarı da sağlanacaktır” diye konuştu.
Sinovac beklediklerini gerekçe göstererek aşı olmayan yurttaşlar olduğunu da belirten Sezen, “Bir dönem Sinovac varken sorulduğunda ‘Diğerini bekliyoruz’ diyorlardı. Bir kısmı gerçekten BioNTech geldiğinde oldu. Şimdi de ‘Biz Sinovac’ı istiyoruz’ diyenler oluyor. Bunlar biraz bahane gibi oluyor” dedi.
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