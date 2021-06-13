Son dakika... Bakan Koca aşılamada yeni yaş grubunu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs aşılamasına dahil edilen yeni yaş grubunu açıkladı.
Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz"
AŞIDA 40 YAŞA KADAR İNDİK. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2021
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