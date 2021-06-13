Son dakika... Bakan Koca aşılamada yeni yaş grubunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs aşılamasına dahil edilen yeni yaş grubunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2021 Pazar, 09:06
Son dakika... Bakan Koca aşılamada yeni yaş grubunu açıkladı
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Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz"


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