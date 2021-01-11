AA 'Aşılar dağıtılıyor' dediği paylaşımını sildi
Aşıların dağıtım için tırlara yüklendiğini duyuran Anadolu Ajansı, canlı yayınla verdiği bu görüntülere ilişkin paylaşımını daha sonra sildi.
Anadolu Ajansı (AA) Çin'den gelen aşıların dağıtım için tırlara yüklendiğini canlı yayın aracılığı ile duyurdu.
Yayın başlığında, "Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere tırlara yükleniyor" ifadelerine yer verildi.
PAYLAŞIM SİLİNDİ
AA'nın daha sonra söz konusu paylaşımını silmesi dikkat çekti.
Ajanstan yapılan yeni paylaşımda ise, aşıların dağıtımını gerçekleştirilecek olan araçların basına tanıtıldığı belirtildi.
11 ARALIK DENMİŞTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek aşıların 11 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacağını açıklamış, “Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi, temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon... Bu rakamları daha da artırma gayreti içindeyiz” demişti.
Ancak aşılar 11 Aralık'ta değil 30 Aralık günü yurda geldi.
Sağlık Bakanlığı bu aşılarla ilgili analizlerin laboratuvarda sürdüğünü duyurarak “En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde kullanıma sunulacak” açıklamasını yapmıştı.
İlk aşamada Çin'den 3 milyon doz aşı getirilmişti.
#Canlı: Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere tırlara yükleniyor https://t.co/glsCO0VrY4— AA Canlı (@AACanli) January 11, 2021
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