Aşının saklanma koşulları

17 Kasım 2020 Salı, 06:00

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin geliştirdiği koronavirüs aşısının -70 derece ve altındaki sıcaklıklarda saklanması gerektiği için sorun yaşanacağına ilişkin yapılan yorumların doğru olmadığını belirtti.

“Uğur Hoca’nın söyledikleri yanlış anlaşıldı” diyen Bulut, “Aşıya birtakım koruyucu maddeler konulduğunda artı 4 derece ve 8 derece arasında saklanacak duruma getirilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Bulut, “O, ‘merkezler arasında aktarırken -70 derecede gönderileceğini’ söylüyor. Bir genetik materyalin nakli sırasında yüksek derecelerin kullanıldığı doğrudur.

Ancak konu seri üretime, kişi bazlı aşı yapımına geldiği zaman, aşıya birtakım koruyucu maddeler koyarak artı 4 derece ve 8 derece arasında saklanacak duruma getirilebiliyor” dedi.

Hindistan’daki aşı şirketi Gennova’nın 2-8 derece arasında saklanabilen koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyurmasını da değerlendiren Bulut, “Söz konusu aşı faz 2 çalışmalarını geçemeyebilir” yorumunu yaptı.