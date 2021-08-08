‘Aşının THK’si Hıfzıssıhha’

08 Ağustos 2021 Pazar, 02:00

Salgınında günlük vaka sayıları yeniden 20 binleri aşarken, hafta başında da aşıda tedarik sorunu yaşanmıştı. Sürecin başından beri bir plansızlık olduğuna dikkat çeken Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Şeffaf bir politika izlenmiyor. Aşı konusunda yurttaşlarımızla sağlık çalışanları karşı karşıya bırakılıyor. Bu durum da şiddet ortamı yaratıyor” dedi.

Aile sağlığı merkezlerinde yurttaşlarla sağlık çalışanları arasında yaşanan gerginlikleri aktaran Bacaksız, randevu sorunlarının geçen cuma gününden itibaren çözülmeye başladığını ancak Türkiye kendi aşısını üretmediği için bu tip sorunların yaşanmaya devam edeceğini belirtti.

Bacaksız, “Aşı temininde sorun yaşanmasının nedeni, atıl hale getirilen THK gibi Refik Saydam Hıfzıssıhha Entitüsü’nün de atıl hale getirilmesidir. Bizi aşı, serum üretmeyen bir ülke haline dönüştürdüler. Yerli ve milli lafı sözde kalan bir iktidarın politikaları, bu yaşananların nedenidir” değerlendirmesinde bulundu.