Aşırı sürat can aldı: 1 ölü, 3 yaralı
Maltepe D-100 Karayolu'nda aşırı süratli olduğu ileri sürülen otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı, 1 kişi ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Maltepe'de D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Kadıköy istikametinde yaşandı. Aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 PM 6241 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı, bir kişi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerine sevk edildi.
Yaralıların biri, Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralı ise Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Yıldız'ın cansız bedeni ise incelemelerin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapanırken, incelemelerin tamamlanması ve otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazada hafif yaralanan Oğuzhan Baydar, polise verdiği bilgide otomobili kendisinin kullandığını ileri sürdü. Baydar tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken otomobil içerisindeki alkol şişesi görüntülere yansıdı.
Kazayı gördüğünü söyleyen başka bir araçtaki görgü tanığı da, "Orta şeritten geliyordu. Bir anda sola doğru kaydı. Kayar kaymaz spin attı. Ondan sonra bariyere vurdular. Araçta kaç kişi olduğunu görmedim. Durumları hakkında hiçbir bilgim yok" dedi.
Video Haberler
- Final öncesi İngiliz taraftarlar birbirine girdi
- Şampiyonluk kutlayan futbolcu, takım otobüsünden düştü
- Korkunç olay! Her şey bir anda oldu
- Beşiktaş'taki İETT otobüsü kazasında hapis istemi
- Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
- Baskın anı kamerada! Polisler yalıya böyle girdi
- Erdoğan'dan dikkat çeken 'Taksim çocuğu' yanıtı
- 2 yaşındaki minik Eren'in acı ölümü
- İstanbul'da korkunç an! Ölümden kıl payı kurtuldu
- Başkent'te doktora bıçaklı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'telafi eğitimi' açıklaması
- Leyla Aydemir davasında şoke eden ses kaydı
- 'EDHO' dizisini bıraktı, Harvard'tan mezun oldu
- Binlerce kişiden ‘dolandırıldım’ şikayeti
- Haberim yoktu diyen Çalışkan'a yanıt
- Ambulans alev alev yandı
- CHP'yi üzen ölüm: Kumcu yaşamını yitirdi
- Soylu-Çalışkan tartışmasının perde arkası
- İmamoğlu hakkında hapis cezası istemi
- Ağar, Marina'yı bıraktı!