Aşırı terlemenin nedenleri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

06 Eylül 2020 Pazar, 10:30

Terleme, özellikle yaz aylarında birçok kişi için normal bir süreç olsa da, zaman zaman bir kabusa dönüşebilir.

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ayşegül Navdar aşırı terlemenin nedenlerini ve bu duruma karşı yapılabilecekleri anlattı.

TERLEME VÜCUT ISISINI SABİT TUTAR

Terleme ile ilgili bilgi veren Uzm. Dr. Navdar "Terleme insan vücudunun ısısını sabit tutmaya yarayan fizyolojik bir olay olup bir nevi vücudun soğutma sistemidir. Yani dışarıdaki hava ne kadar değişirse değişsin vücut sıcaklığımızın stabil kalmasını sağlayan, vücudun sıcaklığa karşı gösterdiği terleme reaksiyonudur" dedi.

'VÜCUDUMUZDA İKİ-ÜÇ MİLYON TER BEZİ VAR'

Terlemenin insan vücudu için iki önemli fonksiyonu olduğunu belirten Uzm. Dr. Navdar; terin cildi nemlendirip, vücut ısısını sabitlediğini ve vücudun boşaltım sistemine katkı sağladığını ifade etti.

"Ne kadar terlediğimiz ise daha çok sahip olduğumuz ter bezi sayısıyla ilgilidir. Bir insan 2 ila 4 milyon arasında değişen sayıda ter beziyle doğar" diyen Navdar, tüm bu ter bezlerinin ergenlik döneminde tamamen aktif duruma geçtiğini; kadınlarda daha fazla ter bezi olsa da erkeklerde bulunan ter bezlerinin daha aktif olduğunu aktardı.

Uzm. Dr. Navdar'ın belirttiğine göre, terlemenin nedenleri arasında sıcak hava, aşırı nem, kalın ya da yanlış giyinmek, sentetik kıyafetler tercih etmek, spor yapmak, fiziksel anlamda yorulmak, sigara içmek, alkol almak, acılı-baharatlı yiyecekler tüketmek, kahve, çay gibi sıcak içecekler tüketmek, stres ve heyecan yer alıyor.

Uzm. Dr. Navdar, insan vücudu için gerekli ve sağlıklı bir reaksiyon olan terlemenin aşırı boyuta geçtiğinde çeşitli hastalıkların belirtisi olabileceğini belirterek "Aşırı terlemenin nedenleri normal terleme nedenlerine göre farklılık gösterir. Aşırı terlemenin asıl nedeni hiperhidrozdur. Ancak aşırı terlemenin de farklı nedenleri vardır. Birincil tip hiperhidrozda özellikle genetik etkenler ön plandadır. Sebebi ise ter bezlerinin normale oranla dört-beş kat fazla çalışmasıdır" dedi.

İkincil tip hiperhidrozda aşırı terlemenin başka hastalıklara işaret ettiğini söyleyen Navdar, bu hastalıkları şöyle sıraladı:

* Alkol ya da uyuşturucu madde yoksunluğu,

* Akciğer hastalıkları,

* Diyabet,

* Düşük kan şekeri,

* Troid bezinin fazla çalışması,

* Menopoz,

* Bazı kanser türleri,

* Kalp hastalıkları,

* Ateş ve enfeksiyonlar, tüberküloz

AŞIRI TERLEME NE ZAMAN TEHLİKELİ HALE GELİR?

Kişide terlemeyle birlikte bazı belirtiler gözlemleniyorsa bu noktada tehlike çanlarının çaldığını aktaran Uzm. Dr. Navdar, o belirtiler arasında şunların bulunduğunu söyledi:

* Yüksek ateş,

* Göğüste ağrı,

* Nabızdaki artış,

* Nefes darlığı,

* Yaşanan ani kilo kayıpları

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Sempatik sinir bütünlüğünün belli seviyelerde bozulması nedeniyle vücut bölgelerinde oluşan aşırı terlemenin, normal terleme düzeyine indirilmesi için ancak cerrahi tedavi yöntemlerinin gerektiğine vurgu yapan Uzm. Dr. Navdar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu cerrahi uygulama deneyimli bir göğüs cerrahisi uzmanı tarafından genel anestezi uygulanarak yapılır. Bunun dışında geçici önlemlerle de aşırı terleme az da olsa kontrol altına alınabilir. Bu önlemler; deodorant kullanma, sistemik antikolinerjik ilaçlar, iyontoforez ve botoks uygulaması şeklinde özetlenebilir. Botoks uygulamasında koltuk altı, avuç içi veya ayak tabanına oldukça küçük iğnelerle müdahale edilir. Bu sayede ter bezlerinde sinir iletisini etkili bir şekilde bloke ederek etkisini gösterir."