Asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu bölge ranta açılıyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü, mülkiyeti kendisine ait, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bulunan 24 bin metrekarelik arazi üzerine otel ve turizm tesisi yapmak için “Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama İhalesi” açtı.
Tesisler uğruna, bölgede bulunan 300’e yakın asırlık zeytin ağacı yok edilecek. Bölge halkı, yarın yapılacak ihale öncesi, bölgenin imara açılmaması için direnme kararı aldı. Bölge hakkındaki kararı 1 ay önce öğrenen köylüler birer zeytin ağacının altında şiir okuyup, şarkı söyleyip, dua ederek ağaçlara “Sizinleyiz, yanınızdayız” diyecek ve yanlarında getirdikleri zeytin ve ekmeği yiyerek seslerini duyurmaya çalışacaklar.
İHALEYİ İPTAL ET
Yıllarca havasını kokladıkları, zeytinini yedikleri ağaçların kesilmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP) üyesi Eşref Dağ, “Buralarda Vakıflara ait 150 dönüm zeytin ağaçları bulunuyor. Yıllar önce bu zeytinliğin 22 dönümlük sahil kısmı hiçbir açıklamaya gerek duyulmadan zeytinlik vasfından çıkarılarak kağıt üzerinde arsa olarak tescillenmiş. Kâğıt üzerinde arsa olarak nitelendirilmesi bu ağaçları yok saymayı mı gerektiriyor? Bu alan, yap-işlet-devret modeliyle birilerine verilecek. O birileri buralara turizm amaçlı (!) oteller falan yapacak. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarına ne olacak? Biz çevreciler ve bu yörede yaşayanlar olarak buralarda rant istemiyoruz” dedi.
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